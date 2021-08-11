В Турции после трех подряд смертельных ДТП усилили проверки автобусов

В Турции после трех подряд ДТП с пассажирскими автобусами заявили об усилении проверок на рейсах дальнего следования.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В серии смертельных ДТП за последнюю неделю погибли 30 человек и десятки получили травмы.

Сообщается, что сейчас перед выездом автобусов из пунктов отправления осуществляется дополнительный контроль с участием полиции.

В то же время, представители отрасли заявляют о необходимости улучшить условия труда водителей, так как это тоже влияет на риск аварий.

За последние 10 лет в Турции на 50% уменьшилось количество смертельных ДТП, но по мнению руководителя Федерации водителей пассажирских автобусов Мустафы Йилдирима еще ряд изменений могли бы улучшить ситуацию.

В частности, это касается обязательного предоставления комнаты для отдыха между рейсами, запрета спать прямо в автобусе, а также улучшения навыков оказания первой помощи. По его словам, проблемой являются и нелегальные перевозчики, так как они затрудняют конкуренцию фирмам, которые работают официально и выполняют все правила.

По действующему законодательству, водителям разрешено находиться за рулем автобуса не более 9 часов в сутки и не более 4,5 часов подряд. Также закон обязывает водителей брать выходной по крайней мере одни сутки в неделю.

Напомним, 8 августа в провинции Балыкесир перевернулся рейсовый автобус после того, как водитель не справился с управлением, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек.

В тот же день в провинции Измир пассажирский автобус вылетел с насыпи и упал на землю. Восемь человек погибли, еще 11 получили ранения.

10 августа водитель автобуса не справился с управлением при прохождении поворота на трассе Анкара - Ушак, в результате чего он вылетел с дороги и перевернулся. В результате аварии пострадали 33 человека.