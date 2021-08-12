Данія евакуює з Афганістану місцевих, які працювали на неї в Кабулі

Данські депутати погодилися евакуювати 45 афганських громадян, які працювали на уряд Данії в Афганістані, і запропонувати їм посвідку на проживання в країні на два роки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Затверджений у середу план стосується людей, які працювали в посольстві Данії в Кабулі і перекладачів для військ Данії.

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Данія, як і інші західні країни, включаючи США, нещодавно вивела решту своїх військ з Афганістану. Данія відкрила своє посольство в Кабулі в 2006 році.

Нинішні і колишні співробітники посольства, які працювали там останні два роки, мають право на евакуацію разом зі своїми сім’ями.

Зусилля щодо виведення їх з Афганістану повинні початися якнайшвидше, але здійснюватися поступово, "щоб посольство ще могло функціонувати", сказано в заяві міністерства закордонних справ.

"Ситуація з безпекою в Афганістані серйозна. "Талібан" набирає силу, і ситуація розвивається швидше, ніж багато хто побоювався", - заявило міністерство закордонних справ Данії після того, як план евакуації отримав широку політичну підтримку.

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Евакуйовані пройдуть перевірку як в Афганістані, так і після прибуття в Данію. Вони пройдуть "співбесіду з питань безпеки з імміграційною службою та іншими відповідними данськими органами".

Відтоді як на початку травня сили НАТО оголосили про свій вихід з Афганістану, "Талібан" активізував свій наступ, число жертв серед цивільного населення почало зростати. В останні дні таліби захопили 11 з 34 столиць провінцій.

1 липня уряд Афганістану закликав європейські країни принаймні на три місяці призупинити відправлення додому тих, кому відмовили у наданні притулку.

Першими зреагували на це прохання Швеція та Фінляндія, згодом Нідерланди, Франція та Німеччина.

У зв’язку із ескалацією збройного конфлікту в Афганістані Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок туди до стабілізації безпекової ситуації.