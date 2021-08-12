Дания эвакуирует из Афганистана местных, которые работали на нее в Кабуле

Датские депутаты согласились эвакуировать 45 афганских граждан, работавших на правительство Дании в Афганистане, и предложить им вид на жительство в стране на два года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Утвержденный в среду план касается людей, которые работали в посольстве Дании в Кабуле, и переводчиков для войск Дании.

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Дания, как и другие западные страны, включая США, недавно вывела остаток своих войск из Афганистана. Дания открыла свое посольство в Кабуле в 2006 году.

Нынешние и бывшие сотрудники посольства, которые работали там последние два года, имеют право на эвакуацию вместе со своими семьями.

Усилия по выводу их из Афганистана должны начаться как можно быстрее, но осуществляться постепенно, "чтобы посольство еще могло функционировать", говорится в заявлении министерства иностранных дел.

"Ситуация с безопасностью в Афганистане серьезная."Талибан" набирает силу, и ситуация развивается быстрее, чем многие опасались", - заявило министерство иностранных дел Дании после того, как план эвакуации получил широкую политическую поддержку.

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Эвакуированные пройдут проверку как в Афганистане, так и по прибытии в Данию. Они пройдут "собеседование по вопросам безопасности с иммиграционной службой и другими соответствующими датскими органами".

С тех пор как в начале мая силы НАТО объявили о своем выходе из Афганистана, "Талибан" активизировал свое наступление, число жертв среди гражданского населения начало расти. В последние дни талибы захватили 11 из 34 столиц провинций.

1 июля правительство Афганистана призвало европейские страны по крайней мере на три месяца приостановить отправку домой тех, кому отказали в предоставлении убежища.

Первыми среагировали на эту просьбу Швеция и Финляндия позже присоединились Нидерланды, Франция и Германия.

В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Афганистане Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок туда до стабилизации ситуации.