Британія попередила про ризик повернення "Аль-Каїди" в Афганістан

Міністр оборони Великої Британії заявив у п'ятницю, що Афганістан перетворюється у неспроможну державу (failed state), де терористичні угруповання можуть процвітати та куди може повернутися "Аль-Каїда".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я серйозно стурбований. Такі неспроможні держави є розсадником для такого типу людей ... "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", - сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес Sky News.

Він дорікнув США через виведення військ з Афганістану, назвавши мирну угоду, підписану США і "Талібаном" в 2020 році при президенті Трампу, помилкою.

За його словами, Афганістан рухається до громадянської війни. Уоллес попередив, що Талібан - це група зі "найрізноманітнішими інтересами".

"Такі неспроможні держави у світі призводять до нестабільності і створюють загрозу безпеці для нас і наших інтересів", - додав він, зазначивши, що Британія буде мати право на власний захист, якщо в Афганістані виявлять терористичні сценарії проти неї.

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"Талібан" контролював країну в період з 1996 по 2001 рік, після чого був повалений за переховування глави "Аль-Каїди" Усами бен Ладена після терористичних атак 11 вересня в США.

Друге і третє за величиною міста Афганістану, Кандагар і Герат, перейшли під контроль "Талібану" в четвер.

МЗС України рекомендувало громадянам не відвідувати Афганістан і негайно покинути територію країни, якщо вони перебувають там.

Євросоюз закликає рух "Талібан" негайно зупинити наступ і попереджає про ізоляцію і невизнання в разі захоплення влади в Афганістані.