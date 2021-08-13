Великобритания предупредила о риске возвращения "Аль-Каиды" в Афганистане

Министр обороны Великобритании заявил в пятницу, что Афганистан превращается в несостоятельное государство (failed state), где террористические группировки могут процветать и куда может вернуться "Аль-Каида".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я серьезно обеспокоен. Такие несостоятельные государства являются рассадником для такого типа людей... "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес Sky News.

Он упрекнул США за вывод войск из Афганистана, назвав мирное соглашение, подписанное США и "Талибаном" в 2020 году при президенте Трампе, ошибкой.

По его словам, Афганистан движется к гражданской войне. Уоллес предупредил, что Талибан - это группа с "самыми разнообразными интересами".

"Такие несостоятельные государства в мире приводят к нестабильности и создают угрозу безопасности для нас и наших интересов", - добавил он, отметив, что Великобритания будет иметь право на собственную защиту, если в Афганистане обнаружат террористические сценарии, направленные против нее.

"Талибан" контролировал страну в период с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут за укрывательство главы "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена после террористических атак 11 сентября в США.

Второе и третье по величине города Афганистана, Кандагар и Герат, перешли под контроль "Талибана" в четверг.

МИД Украины рекомендовало гражданам не посещать Афганистан и немедленно покинуть территорию страны, если они находятся там.

Евросоюз призывает движение "Талибан" немедленно остановить наступление и предупреждает об изоляции и непризнания в случае захвата власти в Афганистане.