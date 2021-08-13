З жовтня в Молдові з’являться цифрові ковідні паспорти

З 1 жовтня в Молдові з'являться цифрові ковід-паспорти, у яких будуть вказані дані про вакцинацію від COVID-19, про тести на коронавірус, а також відомості про одужання.

Про це після засідання Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я 13 серпня повідомила глава мінохоронздоров'я Алла Немеренко, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

"Ми розробимо і впровадимо кілька цифрових рішень для впорядкування контролю за дотриманням заходів запобігання поширенню інфекції. З 1 жовтня у нас буде єдиний цифровий сертифікат, в якому будуть вказані дані про вакцинацію, інформація про зроблені тести на ковід і відомості про одужання від коронавірусу. Також ведуть електронну систему для заповнення епідеміологічних анкет", - повідомила Немеренко.

За її словами, МОЗ також має намір розробити мобільний додаток для спостереження за людьми, які перебувають на карантині або лікуються від коронавірусу вдома.

Яу повідомлялося, у середу 11 серпня Молдова отримала від Литви партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca як гуманітарну допомогу.

Вакцину надали у рамках плану допомоги країнам "Східного партнерства". Україна, згідно з ним, має отримати загалом 131 тисячу доз