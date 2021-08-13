С октября в Молдове появятся цифровые ковидные паспорта

С 1 октября в Молдове появятся цифровые ковид-паспорта, в которых будут указаны данные о вакцинации от COVID-19, о тестах на коронавирус, а также сведения о выздоровлении.

Об этом после заседания Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 13 августа сообщила глава минздрава Алла Немеренко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

"Мы разработаем и внедрим несколько цифровых решений для упорядочения контроля за соблюдением мер предотвращения распространения инфекции. С 1 октября у нас будет единый цифровой сертификат, в котором будут указаны данные о вакцинации, информация о сделанных тестах на ковид и сведения о выздоровлении от коронавируса. Также ведут электронную систему для заполнения эпидемиологических анкет", - сообщила Немеренко.

По ее словам, Минздрав также намерен разработать мобильное приложение для наблюдения за людьми, которые находятся на карантине или лечатся от коронавируса дома.

Как сообщалось, в среду 11 августа Молдова получила от Литвы партию вакцины от коронавируса AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

Вакцину предоставили в рамках плана помощи странам "Восточного партнерства". Украина, согласно ему, должен получить в общем 131 000 доз