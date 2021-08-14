Майбутнє школи при посольстві РФ у Празі під питанням: Москва хоче дипстатус для вчителів

Школа при російському посольстві у Празі може не відкритися з початком нового навчального року через принципові позиції Росії і Чехії щодо статусу вчителів: Москва вимагає для них дипломатичного статусу, а Прага на це не погоджується.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Seznam Zprávy.

У російській школі заявили, що "попри всі зусилля посольства для відновлення повноцінного функціонування школи, якогось прийнятного варіанту, який би дозволив розпочати навчання дітей в улюбленій усіма нами школі, наразі не знайдено".

У чеських дипломатичних колах пояснюють, що Росія зажадала дипломатичного статусу для вчителів школи. Чехія, після "дипломатичної війни" через вибухи у Врбетіце, не погоджується на це, оскільки надання вчителям дипломатичного статусу порушило б "паритет" чисельності дипломатів в Росії та Чехії. Зараз в обох посольствах однакова кількість співробітників, і Чехія не хоче першою робити поступку, допускаючи більше росіян.

Цьогоріч російській школі у Празі виповнюється 100 років. У ній навчаються діти персоналу посольства та певна кількість учнів, не пов’язаних з посольством.

До цієї весни учителі мали статус працівників російського посольства, що є незвичною практикою для міжнародних шкіл у Чехії. У травні МЗС Чехії повідомило, що персонал школи має отримати посвідки на проживання і працевлаштуватися як іноземці. У такому форматі у Празі працюють японська та німецька школи.

За інформацією видання, досі не було зроблено нічого для того, щоб викладачі школи отримали такі дозволи на працевлаштування. "Росіяни не подавалися на отримання віз, вони лише надсилають дипломатичні ноти, вимагаючи для вчителів дипломатичного статусу", - повідомив співрозмовник видання у дипломатичних колах.

Також, наскільки відомо журналістам, прямого спілкування між Москвою і Прагою наразі немає - триває лише обмін нотами, що вважається максимально офіційним і "прохолодним" тоном дипломатичної комунікації.



"МЗС запропонувало співпрацю, у тому числі щодо допомоги з отриманням посвідок на проживання для персоналу школи. Ми запропонували це заздалегідь, щоб усе можна було зробити вчасно. Але російська сторона не відреагувала на пропозицію", - прокоментувала представниця пресслужби Маріана Вернерова.

За даними журналістів, президент Чехії Мілош Земан у цьому питанні непрямо став на бік Росії. "Звичайні люди та їхні діти не повинні ставати заручниками ситуації у дипломатичних відносинах між Чехією та РФ", - заявив у середу речник Земана Їржі Овчачек.

Проте в МЗС Чехії вважають принципово важливим зберегти однакову кількість співробітників посольств. Теоретично можливий компроміс - надання вчителям школи дипломатичного статусу в обмін на збільшення кількості чеських дипломатів у Москві, але Росія найімовірніше не погодиться на це.

До скандалу навколо вибухів у Врбетіце і вислання дипломатів, посольство Росії в Чехії налічувало 45 дипломатів та 67 інших співробітників, тоді як у Москві було 25 чеських дипломатів і 19 інших співробітників. Низка експертів вважають, що велика кількість недипломатичних співробітників посольства Росії може означати, що ці посади були прикриттям для шпигунської діяльності.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства. Декілька країн ЄС приєдналися до вислання російських дипломатів на знак солідарності з Чехією.

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