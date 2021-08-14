Будущее школы при посольстве РФ в Праге под вопросом: Москва хочет дипстатус для учителей

Школа при российском посольстве в Праге может не открыться с началом нового учебного года из-за принципиальной позиции России по поводу статуса учителей: Москва требует для них дипломатического статуса, а Прага на это не соглашается.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Seznam Zprávy.

В российской школе заявили, что "несмотря на все усилия посольства для восстановления полноценного функционирования школы, приемлемого варианта, который бы позволил начать обучение детей в любимой всеми нами школе, пока не найдено".

В чешских дипломатических кругах объясняют, что Россия потребовала дипломатического статуса для учителей школы. Чехия, после "дипломатической войны" из-за взрывов в Врбетице, не соглашается на это, поскольку предоставление учителям дипломатического статуса нарушило бы "паритет" численности дипломатов в России и Чехии. Сейчас в обоих посольствах одинаковое количество сотрудников, и Чехия не хочет первой делать уступку, допуская больше россиян.

В этом году российской школе в Праге исполняется 100 лет. В ней учатся дети персонала посольства и некоторое количество учеников, не связанных с посольством.

До этой весны учителя имели статус сотрудников российского посольства, что является необычной практикой для международных школ в Чехии. В мае МИД Чехии сообщило, что персонал школы должен получить вид на жительство и трудоустроиться как иностранцы. В таком формате в Праге работают японская и немецкая школы.

По информации издания, до сих пор не было сделано ничего для того, чтобы преподаватели школы получили такие разрешения на трудоустройство. "Россияне не подавались на получение виз, они только отправляют дипломатические ноты, требуя для учителей дипломатического статуса", - сообщил собеседник издания в дипломатических кругах.

Также, насколько известно журналистам, прямого общения между Москвой и Прагой сейчас не происходит - идет только обмен нотами, что считается максимально официальным и "прохладным" тоном в дипломатической коммуникации.

"МИД предложил сотрудничество, в том числе помощь с получением вида на жительство для персонала школы. Мы предложили это заранее, чтобы все можно было сделать вовремя. Но российская сторона не отреагировала на предложение", - прокомментировала представитель прессслужбы Марианна Вернерова.

По данным журналистов, президент Чехии Милош Земан в этом вопросе непрямо принял сторону России. "Обычные люди и их дети не должны становиться заложниками ситуации в дипломатических отношениях между Чехией и РФ", - заявил в среду представитель Земана Иржи Овчачек.

Однако в МИД Чехии считают принципиально важным сохранить одинаковое количество сотрудников посольств. Теоретически возможен компромисс - предоставление учителям школы дипломатического статуса в обмен на увеличение числа чешских дипломатов в Москве, но Россия скорее всего не согласится на это.

До скандала вокруг взрывов во Врбетице и высылки дипломатов, посольство России в Чехии насчитывало 45 дипломатов и 67 других сотрудников, тогда как в Москве было 25 чешских дипломатов и 19 других сотрудников. Ряд экспертов считают, что большое количество недипломатичных сотрудников посольства России может означать, что эти должности были прикрытием для шпионской деятельности.

Напомним, Чехия обвинила РФ в организации взрыва, произошедшего 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, что привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей.

В связи с этим Прага выслала 18 российских дипломатов, а Россия в ответ объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. После этого Чехия заявила, что высылает еще около 70 сотрудников российского посольства. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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