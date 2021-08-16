Украинский самолет эвакуировал из Афганистана 80 человек

Из-за роста насииля из Афганистана украинским самолетом вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев.

Об этом в Twitter сообщил в ночь на понедельник президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Европейская правда".

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе 8 украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - отметил президент.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что украинский самолет забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруси, Афганистана.

Напомним, 15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".

По меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и граждан Афганистана, которые помогали Западу в борьбе с движением "Талибан", сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиаресурсов.

Президент Афганистана Ашраф Гани оставил Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.

Он заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития.

"Талибан" активизировал свое наступление в Афганистане и занял столицу Кабул вскоре после решения США и союзников вывести войска из страны после 20-летнего пребывания.