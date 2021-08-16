Країни ЄС закривають посольства та евакуюють дипломатів з Кабула

Італія евакуювала з Кабула 70 співробітників посольства та афганських службовців, літак повинен був прибути до Риму в понеділок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Евакуація є частиною італійської операції Aquila Omnia зі швидкої евакуації італійського дипломатичного персоналу, громадян, афганських службовців і членів сімей. До виведення військ Італія мала в Афганістані один з найбільших контингентів.

Франція заявила, що в понеділок евакуює своїх перших громадян і афганських службовців з Кабула на базу в Об'єднаних Арабських Еміратах.

"Ми плануємо провести першу ротацію до кінця понеділка", - заявила міністр оборони Флоранс Парлі, додавши, що кілька десятків французьких громадян повинні бути евакуйовані.

Вона додала, що дипломатичний персонал входить в число десятків людей, які підлягають евакуації.

З Німеччини до Афганістану в понеділок вилетіли три військово-транспортні літаки. Вони повинні вивести з країни німецьких громадян і афганців, які працювали з німецькою владою. На борту літаків також є десантники та військова поліція для забезпечення евакуації.

Фінляндія заявила, що закриє своє посольство в Кабулі негайно і до подальшого повідомлення через ситуацію з безпекою. "Дипломатичний персонал евакуюється з країни", - йдеться в заяві МЗС.

Швеція в неділю евакуювала весь персонал посольства в Кабулі. "Я можу повідомити, що весь персонал - 19 осіб - покинув вчора Кабул, згідно з планом евакуації посольства", - сказала міністр закордонних справ Анн Лінде.

Евакуація була здійснена вертольотом на базу США в Катарі. В даний час триває вивезення співробітників додому до Швеції.

Нагадаємо, тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Через зростання насилля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.