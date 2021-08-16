Air France та Lufthansa призупинили польоти над Афганістаном

Французька авіакомпанія Air France вирішила змінити маршрути своїх рейсів в Азію, минаючи повітряний простір Афганістану, після захоплення Кабула талібами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFM TV.

"Air France постійно стежить за геополітичною ситуацією в країнах, над якими виконуються польоти, і за рекомендацією місцевої влади буде уникати польотів над Афганістаном до подальшого повідомлення", - повідомив представник авіакомпанії.

З цієї причини деякі рейси, що вилітають з паризького аеропорту Руассі-Шарль-де-Голль або прибувають туди, будуть займати більше часу.

Ці затримки, ймовірно, торкнуться ліній Париж-Бангкок, Париж-Бангалор, Париж-Бомбей, Париж-Нью-Делі і Париж-Мадрас в Індії, а також Париж-Хошимін (В'єтнам) і Париж-Сінгапур.

Раніше в понеділок вранці німецька авіакомпанія Lufthansa також оголосила, що припиняє польоти своїх літаків над Афганістаном.

Нагадаємо, тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабула, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США.

Президент Афганістану Ашраф Гані залишив Кабул і попрямував до Таджикистану після входу сил "Талібану" в місто.

Через зростання насииля з Афганістану українським літаком вивезли майже 80 осіб, зокрема 8 українців.