Air France и Lufthansa приостановили полеты над Афганистаном
Французская авиакомпания Air France решила изменить маршруты своих самолетов в Азию, минуя воздушное пространство Афганистана, после захвата Кабула талибами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFM TV.
"Air France постоянно следит за геополитической ситуацией в странах, над которыми выполняются полеты, и по рекомендации местных властей будет избегать полетов над Афганистаном до дальнейшего уведомления", - сообщил представитель авиакомпании.
По этой причине некоторые рейсы, вылетающие из парижского аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль или прибывающие туда, будут занимать больше времени.
Эти задержки, вероятно, коснутся линий Париж-Бангкок, Париж-Бангалор, Париж-Бомбей, Париж-Нью-Дели и Париж-Мадрас в Индии, а также Париж-Хошимин (Вьетнам) и Париж-Сингапур.
Ранее в понедельник утром немецкая авиакомпания Lufthansa также объявила, что приостанавливает полеты своих самолетов над Афганистаном.
Напомним, тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны после перехода власти к "Талибану", контроль над аэропортом взяли силы США.
15 августа в Афганистане талибы вошли в столицу Кабул, афганское правительство заявило о "мирном переходе власти".
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул Кабул и направился в Таджикистан после входа сил "Талибана" в город.