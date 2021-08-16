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МАУ почне облітати територію Афганістану на шляху до Індії

Понеділок, 16 серпня 2021, 18:01

Рейси "Міжнародні авіалінії України" надалі будуть прямувати до Індії в обхід території Афганістану у зв’язку з переходом влади до "Талібану".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили у пресслужбі МАУ.

"Ще минулої п’ятниці авіакомпанія здійснила оцінку ризиків польотів над територією Афганістану у зв’язку з ситуацією в країні. У зв’язку з підвищенням рівня загрози, МАУ вирішила здійснювати обліт території Афганістану на рейсах до Делі", - йдеться у коментарі. 

Таке рішення ухвалили і низка інших авіакомпаній, зокрема Air France та Lufthansa.

Аеропорт афганської столиці не приймає комерційні рейси з 15 серпня. 

Як відомо, країни ЄС закривають свої посольства в Афганістані та евакуюють дипломатів. Тисячі афганців та іноземних громадян утворили тисняву в аеропорту Кабулу, намагаючись втекти з країни після переходу влади до "Талібану", контроль над аеропортом взяли сили США. Деякі люди намагаються чіплятися за літаки, не даючи їм злетіти. 

ЗМІ з посиланням на слова свідків повідомляють про загибель щонайменш 5 осіб

В ніч на 16 серпня український літак евакуював з Кабулу 79 осіб - 8 українців та громадян інших країн, у тому числі Афганістану. За даними МЗС України, в Афганістані залишаються до 50 громадян України, дипломати уточнюють, хто з них бажає евакуюватися.

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