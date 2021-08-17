Меркель назвала атакой на ЕС использования Лукашенко беженцев на границе с Литвой

Канцлер Германии Ангела Меркель осудила то, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с беженцами и угрожает Евросоюзу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Президент Лукашенко использует беженцев, например из Ирака, гибридным способом, чтобы подорвать безопасность, и, конечно, мы осуждаем это самым решительным образом", - заявила Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии.

Европейский союз обвиняет Лукашенко в использовании кризиса с беженцами для давления на блок с целью отменить санкции, введенные им в отношении Беларуси.

"Мы тесно координируем все действия с европейскими партнерами. Мы также постараемся занять общую позицию, потому что этот гибридный вид противостояния, который использует Беларусь, является атакой на всех нас в Европейском Союзе", - сказала она.

В проекте заявления к внеочередному саммиту министров внутренних дел ЕС в среду говорится, что Европейский союз готов предоставить дополнительных пограничников и деньги для борьбы с наплывом мигрантов на границе Литвы с Беларусью.

С начала этого года в Литву прибыло более 4 тысяч мигрантов - в разы больше, чем за весь 2020. Большинство из них прибыли в течение июля.

После ряда решений, существенно усложнивших этот маршрут, поток мигрантов к границам Литвы фактически остановился - пограничники заворачивают всех обратно в Беларусь.

В то же время начало расти количество мигрантов на границах Латвии и Польши.

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