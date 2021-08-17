Второй эвакуационный самолет Германии вывез из Кабула 120 человек

Второй эвакуационный самолет Бундесвера отправился из Кабула со 120 пассажирами на борту, после того, как предыдущий рейс - только с семью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

Военный самолет A400M через час после прибытия в афганскую столицу отправился в обратное путешествие с около 120 пассажирами. Это граждане Германии и других стран НАТО, а также афганцы, которые сотрудничали с западными партнерами и которым удалось попасть в военную часть аэропорта.

Предыдущий А400М, который должен был забрать более сотни человек, вылетел из Кабула всего с 7 эвакуированными.

Это объяснили тем, что остальные люди с эвакуационного списке не смогли попасть в самолет из-за хаоса в аэропорту.

Как сообщалось ранее, американский C-17 Globemaster III единственным рейсом эвакуировал около 640 афганцев. На борт не планировали брать столько пассажиров, но после того, как люди в панике самостоятельно залезли в самолет, их решили не выгонять.

Напомним, после перехода власти в Афганистане к "Талибану" 15 августа страны ЕС закрыли свои посольства и эвакуируют дипломатов. Тысячи афганцев и иностранных граждан образовали давку в аэропорту Кабула, пытаясь бежать из страны.

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