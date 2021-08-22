Британія: у хаосі біля аеропорту Кабула загинули 7 афганців

У результаті паніки та хаосу серед людей, які намагаються проникнути в міжнародний аеропорт Кабула, загинули семеро афганських мирних жителів.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Умови на місцях залишаються надзвичайно складними, але ми робимо все можливе, щоб управляти ситуацією якомога безпечніше і надійніше", - йдеться в заяві офіційного представника міністерства.

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За межами аеропорту Кабула у суботу відбувалися хаотичні сцени, тоді як тисячі афганців відчайдушно намагалися втекти, проникнувши на летовище. Західні уряди намагаються евакуювати своїх громадян і окремих афганців, яким загрожує небезпека від талібів.

Близько 4500 американських військовослужбовців утримують тимчасовий контроль над міжнародним аеропортом імені Хаміда Карзая. Близько 900 британських солдатів також патрулюють летовище в рамках зусиль з гарантування безпеки евакуаційних рейсів.

Бойовики "Талібану" займають контрольно-пропускні пункти по периметру аеропорту і блокують в'їзд афганців без проїзних документів. У натовпі відбувається тиснява, люди зазнають травм, особливо коли бойовики "Талібану" стріляють в повітря, щоб відігнати цивільних афганців.

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Сполучені Штати і Німеччина закликали в суботу своїх громадян в Афганістані уникати поїздок в аеропорт Кабула, пославшись на загрозу безпеці.

22 серпня вранці в аеропорту "Бориспіль" приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав.

США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

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