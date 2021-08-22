Британия: в хаосе возле аэропорта Кабула погибли 7 афганцев

В результате паники и хаоса среди людей, которые пытаются проникнуть в международный аэропорт Кабула, погибли семь афганских мирных жителей.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Условия на местах остаются чрезвычайно сложными, но мы делаем все возможное, чтобы управлять ситуацией как можно безопаснее и надежнее", - говорится в заявлении официального представителя министерства.

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За пределами аэропорта Кабула в субботу происходили хаотические сцены, тогда как тысячи афганцев отчаянно пытались убежать, проникнув на аэродром. Западные правительства пытаются эвакуировать своих граждан и отдельных афганцев, которым угрожает опасность от талибов.

Около 4500 американских военнослужащих удерживают временный контроль над международным аэропортом имени Хамида Карзая. Около 900 британских солдат также патрулируют аэропорт в рамках усилий по обеспечению безопасности эвакуационных рейсов.

Боевики "Талибана" занимают контрольно-пропускные пункты по периметру аэропорта и блокируют въезд афганцев без проездных документов. В толпе происходит давка, люди получают травмы, особенно когда боевики "Талибана" стреляют в воздух, чтобы отогнать мирных афганцев.

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Соединенные Штаты и Германия призвали в субботу своих граждан в Афганистане избегать поездок в аэропорт Кабула, сославшись на угрозу безопасности.

22 августа утром в аэропорту "Борисполь" приземлился второй эвакуационный борт Украины, что доставил людей из Кабула в Киев. Военно-транспортный самолет Воздушных сил Вооруженных Сил эвакуировал из Афганистана 83 человека, в том числе 31 украинца, а также граждан других государств.

США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

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