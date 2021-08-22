Іспанія погодилась надати США свої військові бази для прийому афганців

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес домовилися про використання двох військових баз на півдні Іспанії для прийому евакуйованих афганців, які працювали на уряд США.

Про це повідомив іспанський уряд у неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У 25-хвилинній телефонній розмові в суботу ввечері Байден і Санчес домовилися, що бази Морон-де-ла-Фронтера біля Севільї і Рота біля Кадіса можна використовувати для біженців з Афганістану, поки не буде організовано їх переміщення в інші країни.

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"Педро Санчес і Джо Байден домовилися про використання баз Морон і Рота для розміщення афганців, які працювали з США, перед транзитом в інші країни", - йдеться в заяві уряду Іспанії в неділю.

У суботу Санчес написав у Твіттері, що мав "змістовну розмову" з президентом Джо Байденом, в ході якої вони обговорили ситуацію в Афганістані і співробітництво між обома урядами щодо евакуації громадян з цієї країни.

У суботу ввечері літак зі 110 афганськими біженцями та їхніми родинами прибув на військову базу під Мадридом, у тому числі 36 осіб, які працювали на адміністрацію США в Афганістані.

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База використовується для розміщення афганських біженців, які працювали з Європейським Союзом, і їх сімей, які потім переїдуть в інші країни ЄС.

Нагадаємо, США звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека.

Також повідомлялося, що авіабаза ВПС США Рамштайн у Німеччині стане первинним центром тимчасового прийому біженців з Афганістану.