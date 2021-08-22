Испания согласилась предоставить США свои военные базы для приема афганцев

Президент США Джо Байден и премьер-министр Испании Педро Санчес договорились об использовании двух военных баз на юге Испании для приема эвакуированных афганцев, работавших на правительство США.

Об этом сообщило испанское правительство в воскресенье, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В 25-минутном телефонном разговоре в субботу вечером Байден и Санчес договорились, что базы Морон-де-ла-Фронтера у Севильи и Рота у Кадиса можно использовать для беженцев из Афганистана, пока не будет организовано их перемещения в другие страны.

Читайте также G7 назначила экстренную встречу из-за ситуации в Афганистане

"Педро Санчес и Джо Байден договорились об использовании баз Морон и Рота для размещения афганцев, работавших с США, перед транзитом в другие страны", - говорится в заявлении правительства Испании в воскресенье.

В субботу Санчес написал в Твиттере, что имел "содержательный разговор" с президентом Джо Байденом, в ходе которого они обсудили ситуацию в Афганистане и сотрудничество между обоими правительствами по эвакуации граждан из этой страны.

В субботу вечером самолет с 110 афганскими беженцами и их семьями прибыл на военную базу под Мадридом, в том числе 36 человек, которые работали на администрацию США в Афганистане.

Читайте также Канцлер Австрии не хочет принимать больше беженцев из Афганистана

База используется для размещения афганских беженцев, работавших с Европейским Союзом, и их семей, затем их переедут в другие страны ЕС.

Напомним, США обратились к Украине с просьбой помочь в реализации операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.

Также сообщалось, что авиабаза ВВС США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.