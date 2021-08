Страны Балтии и Польша выступили с заявлением о Беларуси и "шантаже мигрантами"

Президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси, и добавили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Об этом говорится в тексте, опубликованном канцелярией президента Польши Анджея Дуды, пишет "Европейская правда". Декларацию подписали президент Польши, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Латвии Эгилс Левитс и президентка Эстонии Керсти Кальюлайд.

Президенты отмечают, что с августа прошлого года белорусские власти отказывается услышать стремления своего народа и проводят масштабные репрессии. Они вспоминают в том числе беспрецедентную посадку рейса Ryanair ради ареста оппозиционного блоггера.

"Мы, президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, единодушно осуждаем агрессивные действия Александра Лукашенко и белорусского режима для дестабилизации ситуации. Мы убеждены, что решение о будущем Беларуси должно основываться прежде всего на пожеланиях белорусского народа ... Выражаем глубокие соболезнования 631 политзаключенным (по состоянию на 13 августа) и их семьям. Все политзаключенные должны быть немедленно освобождены и все их права - поновлены. Единственный способ положить конец политическому кризису в Беларуси - это инклюзивный национальный диалог, что приведет к свободным и честным выборам", - говорится в декларации .

Президенты отмечают, что активно поддерживают международные инициативы для борьбы с безнаказанностью в Беларуси и будут продвигать новые санкции против Лукашенко и его режима.

Еще один блок декларации посвященный миграционному кризису, созданному режимом Лукашенко на границе Беларуси с ЕС. Главы четырех государств называют это гибридной атакой, в которой эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран.

"Это не миграционный кризис - это политически управляемая гибридная операция, осуществляемая режимом Лукашенко, чтобы отвлекать внимание от все более массовых нарушений прав и свобод в стране ... Бесполезное давление и безответственные действия не изменят нашей единодушной позиции относительно кризиса в Беларуси", - отмечают президенты.

Они благодарят партнеров в ЕС и НАТО за уже оказанную поддержку в этой ситуации и отмечают, что для остановки нелегальной миграции очень важны усилия Еврокомиссии и агентств ЕС, а также сотрудничество со странами, через которые пролегают маршруты нелегальной миграции.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что главы государств договорились также вместе продвигать изменения в миграционную политику Евросоюза и укрепление контроля за границей блока.

Today in Kyiv w/@AndrzejDuda 🇵🇱, @KerstiKaljulaid 🇪🇪 & @valstsgriba 🇱🇻 agreed on coordinated response to hybrid attack by Belarus regime& signed joint declaration on illegal migration. We will advocate together to make changes in 🇪🇺 #migration policy& strengthen border control. pic.twitter.com/OwwPdcMD2f