В Польше заявили, что Беларусь не впускает гумпомощь для мигрантов, застрявших на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь отказалась впускать гуманитарную помощь для мигрантов-нелегалов, которые застряли на границе двух стран с белорусской стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"Мы защищаем свою границу. Но зная, что люди с той стороны могут нуждаться в поддержке, мы направили помощь... К нашему удивлению, последовал полный отказ принимать поддержку Польши с гуманитарными целями", - рассказал Моравецкий.

Премьер добавил, что люди оказались на границе с согласия белорусских властей и находятся с белорусской стороны, и полную ответственность за них несет Беларусь.

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны в районе села Уснаж-Гурны и разбивших там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться назад.

В воскресенье 22 августа МИД Польши направил Беларуси ноту, предлагая гуманитарную помощь для мигрантов. Во вторник гуманитарный груз с палатками, одеялами и генераторами прибыл в пункт пересечения границы в Бобровниках и ждал разрешения белорусской стороны на допуск.

Напомним, 23 августа президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и отметили, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.

Польша планирует строить на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра.