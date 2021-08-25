В Совете Европы требуют от Польши решить вопрос застрявших на границе мигрантов

Уполномоченная Совета Европы по правам человека Дуня Миятович заявила, что несмотря на роль Беларуси в массовом появлении нелегальных мигрантов на границах Польши, страна не оставлять их в безвыходной ситуации без возможности попросить об убежище.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на официальном сайте.

Миятович выразила обеспокоенность по поводу гуманитарного положения группы мигрантов, которые уже много дней находятся на польско-белорусской границе.

"Я понимаю, что такая ситуация является результатом попыток Беларуси поощрять людей до пересечения границы, оставляя их в уязвимом положении и создавая проблемы для принимающей страны, и я решительно осуждаю такие действия.

Но Польша не должна допустить, чтобы невинные и впечатлительные люди становились жертвами такой поведения. Выталкивать их обратно, отказывать в доступе к честным процедур получения убежища и оставлять в такой ситуации не может быть реакцией страны-члена Совета Европы, на которую распространяются обязательства Европейской конвенции по правам человека, Конвенции о беженцах и других международных инструментов по правам человека", - заявила она.

Дуня Миятович призвала найти решение, которое поможет защитить права мигрантов и удовлетворить их гуманитарные нужды, допустить к ним гуманитарные и правозащитные организации и позволить подавать заявки на получение защиты.

"Не только Польша столкнулась с этими сложными вопросами. Накануне я обратилась с письмом к правительству Литвы, в котором подробно изложила все вопросы, вызывающие озабоченность. Многие из них касаются и ситуации в Польше и других государствах-членах Совета Европы", - добавила Миятович .

Напомним, в середине прошлой недели появились первые сообщения о мигрантах, застрявших на границе с белорусской стороны в районе села Уснаж-Гурны и устроили там лагерь. Польские пограничники отказываются пропустить их на территорию Польши, а белорусские - не позволяют вернуться назад.

В воскресенье 22 августа МИД Польши направило Беларуси ноту, предлагая гуманитарную помощь для мигрантов, но Беларусь отказывается пропускать груз. Премьер Матеуш Моравецкий заметил, что мигранты находятся с белорусской стороны, поэтому полную ответственность за них должен нести Беларусь.

23 августа президенты стран Балтии и Польши во время встречи в Киеве выпустили совместную декларацию в связи с репрессиями в Беларуси и подчеркнули, что "шантаж мигрантами" со стороны режима Лукашенко не заставит их изменить позицию.