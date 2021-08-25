Польща зупиняє евакуації з Афганістану з міркувань безпеки

Польща заявила в середу, що припиняє евакуацію повітрям з міжнародного аеропорту Кабула з міркувань безпеки.

Про це оголосив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшидач, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що напередодні президент США Джо Байден заявив про дотримання крайнього терміну 31 серпня для завершення небезпечної повітряної евакуації з Кабула.

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"Талібан", який повернув собі контроль над країною майже через 20 років, наполягав на тому, щоб повітряні перевезення закінчилися 31 серпня. Будь-яке рішення Байдена залишитися на довше може відродити війну між талібами і американськими військовослужбовцями та іншими силами коаліції, які здійснюють евакуації з аеропорту Кабула.

Пшидач сказав, що група, вивезена з Кабула, яка тепер перебуває в Узбекистані, була останньою, яку евакуювала Польща. Ще один літак перебуває на шляху до Варшави.

Заступник глави МЗС сказав, що його країна прийняла таке рішення після консультацій з офіційними особами США та Великої Британії.

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"Після тривалого аналізу звітів про ситуацію з безпекою ми більше не можемо ризикувати життями наших дипломатів і наших солдатів", - сказав Пшидач.

За його словами, деяка кількість військовослужбовців залишиться на короткий час для виконання окремих процедур, включаючи закриття військової бази.

Польща використала понад десяток рейсів, щоб доставити до Варшави сотні евакуйованих. Деякі пізніше вирушили в інші країни.

19 серпня Польща повідомила про завершення евакуації з Афганістану своїх громадян.