Польша останавливает эвакуацию из Афганистана из соображений безопасности

Польша заявила в среду, что прекращает эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула по соображениям безопасности.

Об этом объявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Решение было принято в связи с тем, что накануне президент США Джо Байден заявил о соблюдении крайнего срока 31 августа для завершения опасной воздушной эвакуации из Кабула.

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"Талибан", который вернул себе контроль над страной почти через 20 лет, настаивал на том, чтобы воздушные перевозки закончились 31 августа. Любое решение Байдена остаться дольше может возродить войну между талибами и американскими военнослужащими и другими силами коалиции, которые проводят эвакуацию из аэропорта Кабула.

Пшидач сказал, что группа, вывезенная из Кабула, которая теперь находится в Узбекистане, была последней, которую эвакуировала Польша. Еще один самолет находится на пути в Варшаву.

Заместитель главы МИД сказал, что его страна приняла такое решение после консультаций с официальными лицами США и Великобритании.

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"После длительного анализа отчетов о ситуации с безопасностью мы больше не можем рисковать жизнями наших дипломатов и наших солдат", - сказал Пшидач.

По его словам, некоторое количество военнослужащих останется на короткое время для выполнения отдельных процедур, включая закрытие военной базы.

Польша использовала более десятка рейсов, чтобы доставить в Варшаву сотни эвакуированных. Некоторые позже отправились в другие страны.

19 августа Польша сообщила о завершении эвакуации из Афганистана своих граждан.