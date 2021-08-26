Туреччина почала вивозити своїх військових з Афганістану

Туреччина почала вивозити своїх військових з аеропорту Кабула, де вони допомагали забезпечувати евакуацію.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News, про це оголосило Міноборони Туреччини 25 серпня.

"Військові Збройних сил повертаються на батьківщину після успішного виконання завдань", - заявило відомство.

Речник президента Ібрагім Калин повідомив, що вивезення військових займе близько 36 годин і перший літак вже вилетів.

За його словами, "Талібан" попросив про технічну підтримку з боку Туреччини для забезпечення подальшої роботи аеропорту, і ці перемовини "ймовірно, дадуть позитивні результати". Водночас речник висловив сумнів, що "Талібан" зможе гарантувати безпеку аеропорту.

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Турецькі військові перебували в Афганістані з 2002 року та брали участь у підтримці евакуації після того, як влада в країні остаточно перейшла до бойовиків "Талібану". З країни евакуювали загалом 1129 громадян Туреччини - цивільних осіб.

Нагадаємо, у вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на продовження евакуацій після цієї дати.

Байден зазначив, що США встигають вкластися у терміни та зацікавлені закінчити місію якнайшвидше через загрозу атаки на аеропорт бойовиків "Ісламської держави".

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон продовжить допомагати виїхати з країни і після цієї дати, не деталізувавши, як це може відбуватися.