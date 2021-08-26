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Пошта Швейцарії вперше за 18 років підніме ціну на відправлення листів

Четвер, 26 серпня 2021, 13:32

Відправлення листів у Швейцарії стане трохи дорожчим з 2022 року, оскільки швейцарська пошта підвищить ціни вперше за 18 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Ціна на відправлення листів типу A, які одержувачі повинні отримати наступного робочого дня, зросте на 10 раппенів, а на листи типу B, що доставляються одержувачам протягом максимум трьох робочих днів, - на 5 раппенів.

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Востаннє ціни підвищувалися у 2004 році. Водночас на відправлення посилок ціни не зміняться.

Швейцарська пошта заявляє, що підвищити ціни необхідно через зменшення кількості поштових відправлень. Нині обсяг відправлених листів становить приблизно половину від того, що було у 2004 році, коли востаннє підвищували ціни.

Підвищення цін відбувається незважаючи на те, що пошта Швейцарії залишається прибутковою.

За перші шість місяців 2021 року пошта збільшила свій операційний прибуток на 7,2%, що значною мірою є результатом збільшення обсягу відправлень посилок.

Кількість відправлених посилок в 2021 році зросла на 15,8% у порівнянні з першою половиною 2020 року. Пошта Швейцарії доставила 105 мільйонів посилок в 2021 році в порівнянні з 90 мільйонами в першій половині 2020 року.

В 2021 році швейцарська пошта принесла прибуток у розмірі 249 мільйонів франків (272 млн доларів).

Як повідомлялось, швейцарському супермаркету довелось виправдовуватись через кавун за $111.

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Швейцарія ЄвроЖиття
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