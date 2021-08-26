Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Почта Швейцарии впервые за 18 лет поднимет цену на отправку писем

Четверг, 26 августа 2021, 13:32

Отправка писем в Швейцарии станет немного дороже с 2022 года, поскольку швейцарская почта повысит цены впервые за 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На отправку писем типа A, которые получатели должны получить на следующий рабочий день, цена вырастет на 10 раппенов, а на письма типа B, доставляемые получателям в течение максимум трех рабочих дней - на 5 раппенов.

Читайте также
Швейцария передала 1,5 млн тестов на COVID-19 для жителей Донбасса

Последний раз цены повышались в 2004 году. В то же время на отправку посылок цены не изменятся.

Швейцарская почта заявляет, что повысить цены необходимо из-за уменьшения количества почтовых отправлений. В настоящее время объем отправленных писем составляет примерно половину от того, что было в 2004 году, когда в последний раз поднимали цены.

Повышение цен происходит несмотря на то, что почта Швейцарии остается прибыльной.

За первые шесть месяцев 2021 года почта увеличила свою операционную прибыль на 7,2%, что в значительной степени является результатом увеличения объема отправлений посылок.

Количество отправленных посылок в 2021 году выросло на 15,8% по сравнению с первой половиной 2020 года. Почта Швейцарии доставила 105 млн посылок в 2021 году по сравнению с 90 млн в первой половине 2020 года.

В 2021 году швейцарская почта принесла прибыль в размере 249 млн франков (272 млн долларов).

Как сообщалось, швейцарскому супермаркету пришлось оправдываться за арбуз по цене $111.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Швейцария ЕвроЖизнь
powered by lun.ua

Статьи

Удар от США: какие последствия будет иметь лишение РФ статуса страны с рыночной экономикой

США сделали важный шаг к лишению России статуса страны с рыночной экономикой. Какие последствия это будет иметь и что стоит учесть Украине? (укр.)
26 августа 2021 — Алена Омельченко, "Ильяшев и Партнеры"

Куда едут работать украинцы: сравниваем Польшу и Чехию

В чем плюсы и минусы трудоустройства украинцев в Чехии по сравнению с Польшей? Где выше зарплата, а где легче трудоустроиться? (укр.)
26 августа 2021 — Марцин Колодзейчик, EWL Group

Президент Эстонии: Украине понадобится под 20 лет для готовности к членству в ЕС

Керсти Кальюлайд: "Нельзя приравнивать российскую и советскую оккупацию, это две совершенно разные вещи".
25 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда