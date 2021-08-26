Почта Швейцарии впервые за 18 лет поднимет цену на отправку писем

Отправка писем в Швейцарии станет немного дороже с 2022 года, поскольку швейцарская почта повысит цены впервые за 18 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

На отправку писем типа A, которые получатели должны получить на следующий рабочий день, цена вырастет на 10 раппенов, а на письма типа B, доставляемые получателям в течение максимум трех рабочих дней - на 5 раппенов.

Последний раз цены повышались в 2004 году. В то же время на отправку посылок цены не изменятся.

Швейцарская почта заявляет, что повысить цены необходимо из-за уменьшения количества почтовых отправлений. В настоящее время объем отправленных писем составляет примерно половину от того, что было в 2004 году, когда в последний раз поднимали цены.

Повышение цен происходит несмотря на то, что почта Швейцарии остается прибыльной.

За первые шесть месяцев 2021 года почта увеличила свою операционную прибыль на 7,2%, что в значительной степени является результатом увеличения объема отправлений посылок.

Количество отправленных посылок в 2021 году выросло на 15,8% по сравнению с первой половиной 2020 года. Почта Швейцарии доставила 105 млн посылок в 2021 году по сравнению с 90 млн в первой половине 2020 года.

В 2021 году швейцарская почта принесла прибыль в размере 249 млн франков (272 млн долларов).

Как сообщалось, швейцарскому супермаркету пришлось оправдываться за арбуз по цене $111.