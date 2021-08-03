Боррель про смерть білоруса Шишова: потрібно здійснити правосуддя

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель відреагував на загибель у Києві керівника Білоруського дому Віталія Шишова.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка. Вдячний українській владі за швидке відкриття розслідування обставин його смерті, у тому числі його можливого вбивства. Потрібно здійснити правосуддя" - написав він у Twitter.

Shocked by reports that Belarus activist Vital Shyshou has been found hanged in a Kyiv park. He helped many flee the Lukashenko regime’s repression. Commend Ukrainian authorities for quickly opening an investigation into his death, incl his possible murder.

Justice must be done. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 3, 2021

Раніше з’явилися реакції низки європейських міністрів та кількох депутатів Європарламенту. Останні вважають, що за вбивством Віталія Шишова стоїть режим Лукашенка.

Посольство США висловило сподівання на прозоре розслідування обставин смерті Шишова, зауваживши, що це сталося на тлі розправи режиму Лукашенка з громадянським суспільством.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відреагував на загибель білоруського активіста Віталія Шишова, пообіцявши, що Україна зробить все можливе для виявлення "всієї правди" про цю трагічну смерть.

Голову Білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник у Києві 2 серпня, знайшли повішеним у столичному парку. У поліції повідомили, що почали кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство", але будуть перевіряти всі версії.

Колеги Шишова з Білоруського дому заявили, що за Віталієм стежили, і поліція про це знала.

Глава Нацполіції Ігор Клименко повідомив про травми на тілі у Віталія Шишова – у нього здерта шкіра на носі, коліні та грудях.

Читайте також Не тільки Лукашенко: хто зацікавлений у смерті білоруського опозиціонера в Києві