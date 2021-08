Боррель о смерти беларуса Шишова: надо осуществить правосудие

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель отреагировал на гибель в Киеве руководителя Белорусского дома Виталия Шишова.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Шокирован сообщениями о том, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко. Благодарен украинской власти за быстрое открытие расследование обстоятельств его смерти, в том числе его возможного убийства. Надо осуществить правосудие"- написал он в Twitter.

Shocked by reports that Belarus activist Vital Shyshou has been found hanged in a Kyiv park. He helped many flee the Lukashenko regime’s repression. Commend Ukrainian authorities for quickly opening an investigation into his death, incl his possible murder.

Justice must be done.