У Франції розширили вимогу "паспортів здоров’я" на працівників низки закладів

З понеділка 30 серпня "паспорт здоров’я" у Франції став обов’язковим для працівників ресторанів, кінотеатрів, музеїв, торгових центрів та потягів, якщо вони за посадовими обов’язками контактують з клієнтами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За орієнтовними оцінками, нововведення торкнеться близько 1,8 млн осіб.

Речник уряду Габріель Атталь зазначив, що перший тиждень нововведення жорсткого контролю не здійснюватимуть, але опісля за недотримання вимоги будуть санкції, від попередження до призупинення роботи закладу. З 30 вересня вимога почне поширюватись і на неповнолітніх працівників, стажерів або волонтерів.

"Паспорт здоров’я" має засвідчувати повний курс щеплення від коронавірусу, наявність свіжого негативного тесту (до 72 годин) або перенесену хворобу.

На 26 серпня, у Франції принаймні першою дозою були щеплені від коронавірусу 85% дорослих і завершили щеплення - 77%.

Нагадаємо, 28 серпня французи сьому суботу поспіль протестували проти вимоги "паспорта здоров'я" у низці сфер та обов'язкової вакцинації медиків. За оцінками поліції, на вулиці вийшли 160 тисяч людей, організатори заявляють, що реальна кількість учасників була більшою. Попередні акції збирали понад 200 тисяч демонстрантів.

Водночас соцопитування свідчать, що більшість французів підтримують рішення уряду щодо "паспортів здоров'я".

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