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Во Франции расширили требование "паспортов здоровья" на работников ряда заведений

Понедельник, 30 августа 2021, 10:30

С понедельника 30 августа "паспорт здоровья" во Франции стал обязательным для работников ресторанов, кинотеатров, музеев, торговых центров и поездов, если они по должностным обязанностям контактируют с клиентами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По ориентировочным оценкам, нововведение затронет около 1,8 млн человек.

Представитель правительства Габриэль Атталь отметил, что первую неделю после нововведения жесткого контроля не будет, но позже за несоблюдение требования будут санкции, от предупреждения до приостановления работы заведения. С 30 сентября требование начнет распространяться и на несовершеннолетних работников, стажеров или волонтеров.

"Паспорт здоровья" должен удостоверять полный курс прививок от коронавируса, наличие свежего негативного теста (до 72 часов) или перенесенной болезни.

На 26 августа во Франции по крайней мере первой дозой были привиты от коронавируса 85% взрослых и завершили прививки - 77%.

Напомним, 28 августа французы седьмую субботу подряд протестовали против требования "паспорта здоровья" в ряде сфер и обязательной вакцинации медиков. По оценкам полиции, на улицы вышли 160 000 человек, организаторы заявляют, что реальное количество участников было больше. Предыдущие акции собирали более 200 000 демонстрантов.

В то же время соцопросы показывают, что большинство французов поддерживают решение правительства по "паспортам здоровья".

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