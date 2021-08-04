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В Британии уже у более 90% взрослых есть антитела к коронавирусу

Среда, 4 августа 2021, 12:55

В Британии более 90% взрослого населения имеют антитела к коронавирусу в результате перенесенной болезни или вакцинации.

Такие оценки обнародовал Офис национальной статистики, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Тесты, проведенные на неделе с 12 по 18 июля, показали наличие антител у 93% людей - или в результате перенесенной болезни, или прививки по крайней мере одной дозой вакцины.

Анализ проводят регулярно в сотрудничестве с Агентством общественного здоровья и рядом других учреждений.

Результаты оказались почти одинаковыми во всех частях страны, несколько ниже только в Северной Ирландии.

Напомним, в Британии после резкого всплеска эпидемии, с пиком 17 июля, началось быстрое падение. Тенденция с тех пор остается неизменной, как и в Нидерландах, где в июле тоже произошел резкий скачок заражений.

Эта волна сопровождается также в разы меньшей летальностью, чем зимой, хотя показатели прироста заражений почти такие же. Главной причиной, вероятно, стало то, что все группы риска привиты и болеет преимущественно молодежь.

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