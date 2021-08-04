"Дезінформація і провокація": у Литві відреагували на заяви з Білорусі про смерть мігранта

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте назвала дезінформацією заяви про насильство литовських прикордонників щодо нелегальних мігрантів і про те, що один громадянин Іраку нібито помер біля кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Це явна дезінформація. Ми усі розуміємо, що проти Литви здійснюється гібридна атака, і поширення такої дезінформації - це приклад того, як це робиться. Її поширює білоруський режим з явними цілями", - сказала Білотайте.

Міністерка зазначила, що всі процедури здійснюються згідно з законодавством, а співпраця з білоруською стороною зараз неможлива.

"Це неможливо, тому що білоруські посадовці самі беруть участь у цьому процесі. У нас є чіткі докази цього. Те, що зараз відбувається - це атака на Литву, і поширювана дезінформація є її частиною, - сказала Білотайте. - Ми зараз можемо чекати яких завгодно вигаданих історій, тому що мета - скомпрометувати нашу країну".

Міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас назвав заяву з Білорусі про смерть іракця провокацією та сказав, що очікував чогось подібного.

Нагадаємо, раніше Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про смерть мігранта на білорусько-литовському кордоні. Його нібито знайшли білоруські прикордонники у важкому стані і врятувати вже не змогли.

Першим про смерть мігранта повідомив пов'язаний з Александром Лукашенком телеграм-канал "Пул першого". За його інформацією, це був виходець з Іраку, який повертався з Литви і його побили невідомі.

Раніше повідомлялося, що з 3 серпня литовські прикордонники почали завертати назад людей, що намагалися потрапити до країни з території Білорусі.

Кількість мігрантів, що прибули до Литви через Білорусь з початку року, майже досягла 4 тисяч осіб. Останні вихідні позначилися рекордною кількістю нелегальних перетинів кордону.

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