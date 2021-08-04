"Дезинформация и провокация": в Литве отреагировали на заявления из Беларуси о смерти мигранта

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте назвала дезинформацией заявления о насилии литовских пограничников в отношении нелегальных мигрантов и о том, что один гражданин Ирака якобы умер у границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Это явная дезинформация. Мы все понимаем, что против Литвы осуществляется гибридная атака, и распространение такой дезинформации - это пример того, как это делается. Ее распространяет белорусский режим с явными целями", - сказала Билотайте.

Министр отметила, что все процедуры осуществляются в соответствии с законодательством, а сотрудничество с белорусской стороной сейчас невозможно.

"Это невозможно, потому что белорусские чиновники сами участвуют в этом процессе. У нас есть четкие доказательства этого. То, что сейчас происходит - это атака на Литву, и распространяемая дезинформация является ее частью, - сказала Билотайте. - Мы сейчас можем ожидать каких угодно вымышленных историй, потому что цель - скомпрометировать нашу страну".

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас назвал заявление из Беларуси о смерти иракца провокацией и сказал, что ожидал чего-то подобного.

Напомним, ранее Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о смерти мигранта на белорусско-литовской границе. Его якобы нашли белорусские пограничники в тяжелом состоянии и спасти уже не смогли.

Первым о смерти мигранта сообщил связанный с Александром Лукашенко телеграм-канал "Пул первого". По его информации, это был выходец из Ирака, который возвращался из Литвы и его избили неизвестные.

Ранее сообщалось, что с 3 августа литовские пограничники начали заворачивать назад людей, которые пытались попасть в страну с территории Беларуси.

Количество мигрантов, прибывших в Литву через Беларусь с начала года, почти достигло 4 тысяч человек. Последние выходные были отмечены рекордным количеством нелегальных пересечений границы.

Читайте также: Лукашенко-тур: как отреагирует ЕС на белорусский шантаж беженцами