Тимановська прибула до Польщі, де їй нададуть притулок

Білоруська спортсменка Христина Тимановська, жорстоке поводження з якою з боку спортивної влади її країни шокувало міжнародне співтовариство, прибула до Варшави в середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Тимановська прибула рейсом авіакомпанії LOT з Відня в міжнародний аеропорт імені Шопена у столиці Польщі в середу ввечері.

Спортсменка зробила зупинку в австрійській столиці Відні, перш ніж сісти на літак, що виконав останній етап її подорожі.

Австрійський чиновник сказав, що Тимановська втомилася і стурбована своїм майбутнім, але в обставинах, що склалися, у неї все добре.

Вона повинна була вилетіти з Токіо прямо до Варшави, але джерело в польському уряді повідомило агентству Reuters, що план був змінений після того, як подробиці її поїздки стали відомі громадськості, що викликало побоювання з приводу її конфіденційності і безпеки. Повідомляється, що низка журналістів забронювали місця на прямий рейс.

Чоловік спортсменки Арсеній Зданевич покинув Білорусь і зараз знаходиться в Україні. Йому також видали візу для в'їзду в Польщу. Він повідомив українській службі Бі-бі-сі, що пара ніколи не займалася політикою і повернеться до Білорусі, якщо їм не буде пред'явлено кримінальне обвинувачення.

Нагадаємо, легкоатлетку Тимановську, яка перебувала на Олімпіаді в Токіо, силою відвезли в аеропорт, щоб доставити назад в Білорусь після того, як вона поскаржилася на національних тренерів у соцмережі.

Однак в аеропорту вона зайшла у відділок поліції і попросила міжнародного захисту. Після цього спортсменка прибула в посольство Польщі в Токіо, де їй видали гуманітарну візу.