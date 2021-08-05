Тимановская прибыла в Польшу, где ей предоставят убежище

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, жестокое обращение с которой со стороны спортивных властей ее страны шокировала международное сообщество, прибыла в Варшаву в среду вечером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Тимановская прибыла рейсом авиакомпании LOT из Вены в международный аэропорт имени Шопена в столице Польши в среду вечером.

Спортсменка сделал остановку в австрийской столице Вене, прежде чем сесть на самолет, выполняющий последний этап путешествия.

Австрийский чиновник сказал, что Тимановская устала и обеспокоена своим будущим, но в сложившихся обстоятельствах у нее все хорошо.

Она должна была вылететь из Токио прямо в Варшаву, но источник в польском правительстве сообщил агентству Reuters, что план был изменен после того, как подробности ее поездки стали достоянием общественности, что вызвало опасения по поводу ее конфиденциальности и безопасности. Сообщается, что ряд журналистов забронировали места на прямой рейс.

Муж спортсменки Арсений Зданевич покинул Беларусь и в настоящее время находится в Украине. Ему также выдали визу для въезда в Польшу. Он сообщил украинской службе Би-би-си, что пара никогда не занималась политикой и вернется в Беларусь, если им не будет предъявлено уголовное обвинение.

Легкоатлетка Тимановскую, которая находилась на Олимпиаде в Токио, силой увезли в аэропорт, чтобы доставить обратно в Беларусь после того, как она пожаловалась на национальных тренеров в соцсети.

Однако в аэропорту она зашла в отделение полиции и попросила международной защиты. После этого спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио, где ей выдали гуманитарную визу.