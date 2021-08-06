Более 600 человек эвакуировали морем с острова возле Афин из-за пожаров

В Греции сотни людей эвакуировали на лодках с острова неподалеку от Афин на фоне масштабных пожаров, которые бушуют в стране четвертый день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Суда береговой охраны, которым помогали туристические лодки, с вечера четверга эвакуировали 631 человека с трех пляжей на острове Эвбея. Пожары там продолжаются со вторника, пламя охватило большую территорию соснового леса и достигло моря.

По словам представителя береговой охраны, эвакуированных перевезли в безопасное место. Морской патруль продолжает работу на случай чрезвычайной ситуации.

Небо над Афинами снова затянуло густым дымом от лесных пожаров на северной окраине города, которые возобновились в четверг после угасания в начале недели.

Ряд пригородов эвакуировали, поскольку огонь охватил территории вокруг главной автомагистрали, соединяющей Афины с северной Грецией. Сотни пожарных пытались не допустить, чтобы пламя достигло соседнего города Марафон.

Всю неделю температура в Греции была выше 40 градусов по Цельсию. В пятницу понижения температуры не ожидается, при этом прогнозируют сильные ветры, которые еще больше способствуют распространению пламени.

На данный момент по крайней мере девять человек были доставлены в больницу с травмами, в том числе двое пожарных-добровольцев.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу