Пожежі в Туреччині: Україна направила вертольоти з приладами нічного бачення - Ердоган

Україна направила до Туреччини п'ять вертольотів з приладами нічного бачення, які будуть задіяні в гасінні лісових пожеж в цілодобовому режимі.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган журналістам у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке інформаційне агентство Anadolu.

За словами Ердогана, з 208 пожеж, що сталися з кінця липня в 44 провінціях Туреччини, локалізовані 196 осередків займання. У п'яти провінціях - Анталья, Мугла, Іспарта, Айдин і Денізлі - триває гасіння 12 пожеж.

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Нагадаємо, Туреччина вже другий тиждень бореться з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі. В ніч на 5 серпня вдалося врятувати від вогню вугільну електростанцію в провінції Мугла.

Шість підозрюваних були арештовані в Туреччині за звинуваченням в підпалах у двох районах південно-західної провінції Мугла.

Як повідомлялось, Україна також направить 100 пожежників до Греції, щоб допомогти країні боротися з масштабними лісовими пожежами.

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