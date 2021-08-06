Пожары в Турции: Украина направила вертолеты с приборами ночного видения - Эрдоган

Украина направила в Турцию пять вертолетов с приборами ночного видения, которые будут задействованы в тушении лесных пожаров в круглосуточном режиме.

Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное турецкое информационное агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, из 208 пожаров, произошедших с конца июля в 44 провинциях Турции, локализованы 196 очагов возгорания. В пяти провинциях - Анталья, Стамбул, Испарта, Айдын и Денизли - продолжается тушение 12 пожаров.

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Напомним, Турция уже восьмой день борется с масштабными пожарами на средиземноморском побережье. В ночь на 5 августа удалось спасти от огня угольную электростанцию ​​в провинции Мугла.

Шесть подозреваемых были арестованы в Турции по обвинению в поджогах в двух районах юго-западной провинции Мугла.

Как сообщалось, Украина также направит 100 пожарных в Грецию, чтобы помочь стране бороться с масштабными лесными пожарами.

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