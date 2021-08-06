Україна направить 100 пожежників до Греції для боротьби з лісовими пожежами

Україна направить 100 пожежників до Греції, щоб допомогти країні боротися з масштабними лісовими пожежами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент Володимир Зеленський.

"Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу", - йдеться у повідомленні глави держави в Twitter.

I set the task to the government @Kabmin_UA to assist Greece in overcoming the devastating fires in some parts of the country. On Friday, the Cabinet of Ministers is to make a decision to send 100 of our experienced firefighters with the necessary equipment to help 🇬🇷. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Нагадаємо, у четвер ввечері мешканцям північних передмість Афін Іппратіос Політея та Дросопігі було наказано евакуюватися у четвер після нового спалаху лісової пожежі.

Як повідомлялося, у передмісті Афін кілька днів також вирують пожежі, але повністю взяти вогонь під контроль досі не вдалося. Пожежа підступила до міста Крионері та почала рухатись до заміської королівської резиденції Татої, внесеної до списку визначних пам'яток.

На півночі Греції у вівторок була зафіксована найвища температура в країні, яка склала +47,1 градуса за Цельсієм.

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