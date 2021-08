Україна направить 100 пожежників до Греції для боротьби з лісовими пожежами

Україна направить 100 пожежників до Греції, щоб допомогти країні боротися з масштабними лісовими пожежами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив президент Володимир Зеленський.

"Поставив завдання уряду надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни. У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу", - йдеться у повідомленні глави держави в Twitter.

I set the task to the government @Kabmin_UA to assist Greece in overcoming the devastating fires in some parts of the country. On Friday, the Cabinet of Ministers is to make a decision to send 100 of our experienced firefighters with the necessary equipment to help 🇬🇷.