В Греции начнут отстранять от работы медиков, не захотевших прививаться от COVID-19

Около 10 000 работников медицинских учреждений в Греции могут быть отстранены от работы в связи с принципиальным отказом прививаться от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

1 сентября - последний день, когда еще не привитые медики могут получить по крайней мере первую дозу вакцины. Со 2 сентября работников, не переболевших коронавирусом в последние 6 месяцев и отказывающихся прививаться, отправляют в неоплачиваемый отпуск.

По словам представителя Минздрава Янниса Котсиопоулоса, таких в национальной системе здравоохранения - около 10 000.

Заведения готовят схемы замены работников, чтобы не испытывать проблем с нехваткой персонала с началом действия новых требований.

По последним данным, прививки от коронавируса получили более 90% греческих врачей и около 80% медсестер. Среди немедицинского персонала учреждений здравоохранения показатели существенно ниже.

На прошлой неделе около 300 медиков из государственных больниц на пять часов приостановили работу и вышли на митинг у здания министерства здравоохранения, протестуя против принуждения к вакцинации.

В воскресенье на протест в Афинах на протест против принуждения к вакцинации вышли около 7000 человек, акция переросла в столкновения с полицией.

Требование прививки для работников медицинских учреждений и сферы заботы ввела также Франция, там крайний срок для завершения вакцинации - 15 октября.