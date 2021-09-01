Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кулеба відповів Лаврову на слова про відсутність "великого розуму" у Зеленського

Середа, 1 вересня 2021, 15:57

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи висловлювання глави МЗС РФ про те, що президент України Володимир Зеленський робить заяви "не від великого розуму", сказав, що сам Лавров "заблукав у трьох соснах російської історії".

Свій коментар Кулеба опублікував у Twitter в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Міністр Лавров заблукав у трьох соснах російської історії. До XVIII століття його держава мала одну назву: Московія. У XX столітті хрестили Русь у Києві, а не Московію. Щоб красти чужу історію, багато розуму не треба. Не лише російський газ, а й пропаганда — найбрудніші у світі", - написав міністр закордонних справ України.

Читайте також
"Це наша історія": Кулеба відповів на глузливу заяву Лаврова щодо Дня хрещення Русі

Сергєй Лавров раніше заявив, що висловлювання президента України Володимира Зеленського на історичні теми або про "найбрудніший у світі" російський газ робляться "не від великого розуму".

"Зараз українські колеги вправляються в якійсь словесній еквілібристиці: то вважають, що Русь – це їхня споконвічна назва. То кажуть, що хрещення Русі – це якраз свято саме українське, і так далі. Це сумно. Сам президент Зеленський робить якісь заяви про те, що наш газ – найбрудніший у світі. Загалом це не від великого розуму, якщо чесно", - сказав Лавров.

Зеленський під час зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм заявив, що "російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції". 

Раніше Кулеба назвав недоречними глузливі коментарі Лаврова у відповідь на рішення президента Володимира Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

У серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він називає це помстою за Кримську платформу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua

Статті

Битва за Афганістан: як влада талібів змінить міжнародні розклади

Хто зі світових і регіональних гравців може спробувати отримати зиск від нової реальності в Афганістані?
1 вересня 2021 — Владімір Сазонов, Академія МВС Естонії

Шанс на незалежність: чому Лондон погодився на новий референдум у Шотландії

Шотландські націоналісти стали ще ближче до омріяного нового референдуму про незалежність. Чому Лондон раптом пішов на поступки?
1 вересня 2021 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Членство в Альянсі, війна з Росією та реформи: інтерв’ю з главою місії НАТО в Україні

Вінніков: "Я часто чую запитання про членство. Союзники бачать Україну та Грузію майбутніми членами Альянсу".
31 серпня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда