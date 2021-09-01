Кулеба ответил Лаврову на слова об отсутствии "большого ума" у Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ о том, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления "не от большого ума", сказал, что сам Лавров "заблудился в трех соснах российской истории".

Свой комментарий Кулеба опубликовал в Twitter в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Министр Лавров заблудился в трех соснах российской истории. До XVIII века его государство имело одно название: Московия. В XX веке крестили Русь в Киеве, а не Московию. Чтобы воровать чужую историю, много ума не надо. Не только российский газ, но и пропаганда - самые грязные в мире", - написал министр иностранных дел Украины.

Сергей Лавров ранее заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского на исторические темы или о "самом грязном в мире" российском газе делаются "не от большого ума".

"Сейчас украинские коллеги упражняются в какой-то словесной эквилибристике: то считают, что Русь - это их исконное название. То говорят, что крещение Руси - это праздник именно украинский, и так далее. Это печально. Сам президент Зеленский делает какие-то заявления о том, что наш газ - самый грязный в мире. Вообще, это не от большого ума, если честно", - сказал Лавров.

Зеленский во время встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм заявил, что "российский газ - самый грязный в мире из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций".

Ранее Кулеба назвал неуместными насмешливые комментарии Лаврова в ответ на решение президента Владимира Зеленского ввести День украинской государственности в День крещения Киевской Руси.

В августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он называет это местью за Крымскую платформу.