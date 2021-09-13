Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Испании пятый день не могут справиться с пожаром возле популярного курорта

Понедельник, 13 сентября 2021, 12:13

В Испании у юго-восточного побережья Андалусии пятый день продолжают бороться с пожаром, который охватил лесной массив Сьерра Бермехо рядом с популярным курортом Коста-дель-Соль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С начала пожара, вспыхнувшего в горах еще вечером в среду, выгорело 7400 гектаров территории, а общий периметр пожара составляет 85 км.

За последние сутки огонь больше подвинулся вперед на восточном фланге. Тушение осложняет сильный ветер, часто меняющий направление.

1700 человек из муниципалитета Серрания-де-Ронда вынуждены были покинуть свои дома. Первые эвакуированные - из-под города Эстепона, где пожар начался, - уже смогли вернуться домой.

В пятницу сообщили о гибели одного пожарного, с тех пор сообщений о жертвах не поступало.

В пожарной службе называют пожар самым сложным за последнее время, но надеются, что последнее изменение погоды позволит взять ее под контроль.

К борьбе с огнем привлечены более 900 человек, в том числе 250 военных. Несколько регионов прислали на помощь свои противопожарные самолеты и вертолеты, всего их на месте 41.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров  тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время в соседних районах на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

"Джавелины", "Северный поток-2" и будущее Киева в НАТО: интервью посла Украины в США

Оксана Маркарова: "Все не так просто, не все страны в НАТО одинаково нас поддерживают. Есть те, с кем идут дискуссии".
13 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

20 лет 9/11: как крупнейший в истории теракт изменил Америку и мир

После 9/11 маятник между демократией и безопасностью качнулся в сторону другой. Это стало мощным триггером для усиления позиций радикалов (укр.).
11 сентября 2021 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

Принуждение к интеграции: какие последствия будет иметь соглашение Лукашенко с Путиным

Впервые за последние годы Кремлю удалось получить существенные дивиденды от поддержки Лукашенко. Означает ли это конец суверенитета Беларуси? (укр.)
10 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда