В Испании пятый день не могут справиться с пожаром возле популярного курорта

В Испании у юго-восточного побережья Андалусии пятый день продолжают бороться с пожаром, который охватил лесной массив Сьерра Бермехо рядом с популярным курортом Коста-дель-Соль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С начала пожара, вспыхнувшего в горах еще вечером в среду, выгорело 7400 гектаров территории, а общий периметр пожара составляет 85 км.

On my way to the airport earlier this morning, the fire of the Sierra Bermeja keeps on spreading, qué tristeza … pic.twitter.com/6fkBT6vHRa — Laura Fernandez-Gonzalez (@LFG_Hist) September 13, 2021

За последние сутки огонь больше подвинулся вперед на восточном фланге. Тушение осложняет сильный ветер, часто меняющий направление.

SO @ADANAEstepona CUT A FIREBREAK AROUND THE SHELTER AND FINISHED IT ONLY TWO WEEKS AGO!



IT’S HOLDING BACK THE FIRE 🙌🏽🙌🏽



Just goes to show how important fire precautions are! 🙏🏼🇪🇸



Pic 📸 of the firebreak below 👇🏽#SierraBermeja #esteponafire #estepona pic.twitter.com/ySxcZ8xfIU — Stephanie King (@ms_arsenal) September 13, 2021

1700 человек из муниципалитета Серрания-де-Ронда вынуждены были покинуть свои дома. Первые эвакуированные - из-под города Эстепона, где пожар начался, - уже смогли вернуться домой.

В пятницу сообщили о гибели одного пожарного, с тех пор сообщений о жертвах не поступало.

В пожарной службе называют пожар самым сложным за последнее время, но надеются, что последнее изменение погоды позволит взять ее под контроль.

К борьбе с огнем привлечены более 900 человек, в том числе 250 военных. Несколько регионов прислали на помощь свои противопожарные самолеты и вертолеты, всего их на месте 41.

Напомним, 7 сентября два пожара на площади более 1000 гектаров тушили в регионе Галисия на северо-западе Испании. В то же время в соседних районах на севере наводят порядок на улицах после наводнений, вызванных мощными ливнями.

Как известно, этим летом от масштабных пожаров страдали все средиземноморские страны, особенно Греция и Турция.

Читайте также: Привыкаем к новому климату: как жара и наводнения меняют привычную нам Европу.