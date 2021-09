В Испании пятый день не могут справиться с пожаром возле популярного курорта

В Испании у юго-восточного побережья Андалусии пятый день продолжают бороться с пожаром, который охватил лесной массив Сьерра Бермехо рядом с популярным курортом Коста-дель-Соль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

С начала пожара, вспыхнувшего в горах еще вечером в среду, выгорело 7400 гектаров территории, а общий периметр пожара составляет 85 км.

On my way to the airport earlier this morning, the fire of the Sierra Bermeja keeps on spreading, qué tristeza … pic.twitter.com/6fkBT6vHRa

За последние сутки огонь больше подвинулся вперед на восточном фланге. Тушение осложняет сильный ветер, часто меняющий направление.

SO @ADANAEstepona CUT A FIREBREAK AROUND THE SHELTER AND FINISHED IT ONLY TWO WEEKS AGO!



IT’S HOLDING BACK THE FIRE 🙌🏽🙌🏽



Just goes to show how important fire precautions are! 🙏🏼🇪🇸



Pic 📸 of the firebreak below 👇🏽#SierraBermeja #esteponafire #estepona pic.twitter.com/ySxcZ8xfIU