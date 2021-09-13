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В Італії розслідують "викрадення" хлопчика, який єдиний вижив в аварії на канатній дорозі

Понеділок, 13 вересня 2021, 13:54

Влада Італії почала розслідування після того, як дідусь вивіз до Ізраїлю хлопчика, єдиного вцілілого в результаті аварії кабіни на канатній дорозі в травні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Батьки Ейтана Бірана, молодший брат і двоє його прабабусь і дідусів були серед 14 осіб, загиблих в результаті аварії.

Шестирічна дитина жила з тіткою по батьківській лінії в Італії після виписки з лікарні.

Однак родичі Ейтана по материнській лінії в Ізраїлі звернулися за опікою. Сім'я Ейтана жила в Італії за кілька років до катастрофи, а його тітка по батьківській лінії отримала опіку в червні.

Проте у суботу Ейтана забрав його дід по материнській лінії, який переїхав до Італії після аварії і мав право відвідування.

Потім він вивіз Ейтана з країни на приватному літаку, використовуючи ізраїльський паспорт дитини. З того часу ізраїльські дипломати підтвердили його прибуття в країну.

Тітка Ейтана по материнській лінії подала на усиновлення в серпні, стверджуючи, що хлопчик знаходиться в заручниках в Італії.

"Ми не викрадали Ейтана... ми привезли його додому", - сказала вона ізраїльському радіо в неділю і заявила, що батьки Ейтана хотіли повернутися в Ізраїль до аварії.

Однак тітка дитини по батьківській лінії назвала цю новину "ще однією трагедією для Ейтана".

Нагадаємо, аварія сталася в провінції Турин 23 травня на канатній дорозі Стреза-Моттароне, що починається від озера Маджоре і закінчується на висоті 1491 метр над рівнем моря. Кабіна обірвалась на найвищій ділянці маршруту, за 300 метрів від верхньої станції, і впала у лісистій та важкодоступній місцевості. 

З 15 пасажирів, тринадцять людей загинули на місці, включно з дворічною дитиною. Пізніше у лікарні в Турині померла 9-річна дитина. 1 червня з реанімації виписали 5-річного хлопчика - єдиного, кому пощастило вижити. В аварії загинула майже вся його родина. 

Як стало відомо з попередніх висновків розслідування, причиною трагедії став обрив буксуючого тросу, який тягнув кабіну вперед. У такому випадку мала спрацювати система автоматичного гальмування кабіни, але щонайменш один з двох елементів системи виявився заблокованим. 

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Італія
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