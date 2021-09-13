В Италии расследуют "похищение" мальчика, единственного выжившего в аварии на канатной дороге

Власти Италии начали расследование после того, как дедушка увез в Израиль мальчика, единственного выжившего в результате аварии кабины на канатной дороге в мае этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Родители Эйтана Бирана, младший брат и двое его прабабушек и дедушек были среди 14 человек, погибших в результате аварии.

Шестилетний ребенок жил с тетей по отцовской линии в Италии после выписки из больницы.

Однако родственники Эйтана по материнской линии в Израиле обратились за опекой. Семья Эйтана жила в Италии за несколько лет до катастрофы, а его тетя по отцовской линии получила опеку в июне.

Однако в субботу Эйтана забрал его дед по материнской линии, который переехал в Италию после катастрофы и имел право посещения.

Затем он вывез Эйтана из страны на частном самолете, используя израильский паспорт ребенка. С тех пор израильские дипломаты подтвердили его прибытие в страну.

Тетя Эйтана по материнской линии подала на усыновление в августе, утверждая, что мальчик находится в заложниках в Италии.

"Мы не похищали Эйтана... мы привезли его домой", - сказала она израильскому радио в воскресенье и заявила, что родители Эйтана до аварии хотели вернуться в Израиль.

Однако тетя ребенка по отцовской линии назвала эту новость "еще одной трагедией для Эйтана".

Напомним, авария произошла в провинции Турин 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне, начинающийся от озера Маджоре и заканчивающейся на высоте 1491 метр над уровнем моря. Кабина оборвалась на самом высоком участке маршрута, в 300 метрах от верхней станции, и упала в лесистой и труднодоступной местности.

Из 15 пассажиров 13 человек погибли на месте, включая двухлетнего ребенка. Позже в больнице в Турине умер 9-летний ребенок. 1 июня из реанимации выписали 5-летнего мальчика - единственного, кому посчастливилось выжить. В аварии погибла почти вся его семья.

Как стало известно из предварительных выводов расследования, причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.