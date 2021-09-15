Спеціальний суд щодо воєнних злочинів у Косові починає розгляд першої справи
В середу 15 вересня Спеціальний суд щодо воєнних злочинів у Косові починає розгляд справи першого підозрюваного - командувача Армії звільнення Косова (УЧК) Саліха Мустафи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Екс-командувача звинувачують у свавільних затриманнях, катуваннях і вбивствах під час подій 1998-1999 років. Зокрема, вважається, що він катував щонайменше шістьох цивільних осіб у центрі утримання в квітні 1999 року.
Саліха Мустафу заарештували після підтвердження обвинувального висновку у вересні минулого року.
Процес відкриється у середу із зачитування обвинувального акту. "В обвинуваченого запитають, чи він зрозумів звинувачення… У даній справі звинувачений заявляє про свою невинуватість", - зазначають у комюніке суду.
Після цього три години заслуховуватимуть прокурорів та ще 90 хвилин - адвокатів жертв. Беруть участь також 16 свідків, їх залучатимуть під час засідань, що відбудуться у веерсні-жовтні.
Створена у 2015 році Спеціальна палата (суд) Косова, розташована в Гаазі, уповноважена розслідувати воєнні злочини, скоєні під час подій 1998-2000 років у Косово. Інституцію розмістили у Гаазі, щоб захистити свідків від можливого тиску і погроз.
Суд виснунув звинувачення також Хашиму Тачі, на момент звинувачення - президенту Косова, в тому числі у вбивствах, насильницьких зникненнях людей, переслідуваннях і тортурах.
Тачі подав у відставку з посади президента після того, як дізнався, що суд підтвердив звинувачення у військових злочинах проти нього, але відмовився визнавати себе винним.
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