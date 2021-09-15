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Специальный суд по военным преступлениям в Косове начинает рассмотрение первого дела

Среда, 15 сентября 2021, 11:14

В среду 15 сентября Специальный суд по военным преступлениям в Косове начинает рассмотрение дела первого подозреваемого - командующего Армией освобождения Косова (УЧК) Салиха Мустафы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Экс-командующего обвиняют в произвольных задержаниях, пытках и убийствах во время событий 1998-1999 годов. В частности, считается, что он пытал по меньшей мере шесть гражданских лиц в центре содержания в апреле 1999 года.

Салиха Мустафу арестовали после подтверждения обвинительного заключения в сентябре прошлого года.

Процесс откроется в среду с зачитывания обвинительного акта. "У обвиняемого спросят, понял ли он обвинения... В данном деле обвиняемый заявляет о своей невиновности", - отмечают в коммюнике суда.

После этого три часа будут заслушаны прокуроры и еще 90 минут - адвокаты жертв. Участвуют также 16 свидетелей, их будут привлекать во время заседаний, которые состоятся в сентябре-октябре.

Созданная в 2015 году Специальная палата (суд) Косова, расположенная в Гааге, уполномочена расследовать военные преступления, совершенные во время событий 1998-2000 годов в Косове. Институт разместили в Гааге, чтобы защитить свидетелей от возможного давления и угроз.

Суд предъявил обвинения также Хашиму Тачи, на момент обвинения - президенту Косова, в том числе в убийствах, насильственных исчезновениях людей, преследованиях и пытках.

Тачи подал в отставку с поста президента после того, как узнал, что суд подтвердил обвинения в военных преступлениях против него, но отказался признавать себя виновным.

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Косово
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