Посол ЄС: Україна має рідкісний шанс для всеохопної судової реформи

Україна зараз має рідкісний шанс для проведення всеохопної судової реформи, вважає посол ЄС у Києві Матті Маасікас.

Таку думку він висловив у колонці, опублікованій на сайті "Європейської правди".

За словами Маасікаса, цьому сприяють кілька факторів: у липні було ухвалене законодавство про реформування Вищої ради правосуддя та перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів, одна з частин судової системи вже реформована, а низька довіра населення підриває державу.

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Крім того, на думку посла, реформа необхідна для отримання інвестицій, існує високий громадський запит на всеохопну реформу та присутня міжнародна підтримка.

Посол визнає, що навіть за таких сприятливих факторів впровадження судової реформи буде надзвичайно складним.

"Ітиметься про долю реальних людей. Корумповані особи будуть боротися за свої посади, спираючись на олігархічні й часто проросійські інтереси. Але навіть люди з незаплямованою репутацією можуть бути не в захваті від перевірки", - вважає посол.

Маасікас наполягає, що настав час українським партнерам, насамперед Раді суддів та Вищій раді правосуддя, ухвалити рішення.

"На вибір є два шляхи: спробувати затягнути та послабити реформу або призначити своїх експертів та приступити до роботи… Люди, які вийшли на Майдан під час Революції гідності і які рішуче повернули Україну до Європи, вимагають судової реформи", - зазначив дипломат.

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Нагадаємо, цього тижня Рада суддів заблокувала запуск органу, що є одним з ключових для судової реформи. Судді не підтримали жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів країн Групи семи.

Коментуючи збір послів Групи семи президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування найголовнішої реформи країни.